A pedido da oposição, Conselho do Corinthians analisa contrato de patrocínio

Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians investigará o contrato de patrocínio máster do clube com a VaideBet Crédito: Jogada 10

A Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians investigará o contrato de patrocínio máster do clube com a VaideBet, que tem validade de três anos.O presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr., atendeu parcialmente a pedido feito por um grupo de oposição liderado pelo ex-presidente Andrés Sanchez. Mais de 70 conselheiros assinaram o requerimento. Além disso, Tuma solicitou que o presidente Augusto Melo forneça esclarecimentos adicionais sobre o contrato, reforçando o pedido já feito na semana anterior. A oposição havia solicitado uma reunião extraordinária para discutir o contrato. Mas essa reunião só ocorrerá após a elaboração de um relatório pela Comissão de Justiça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Conselho do Corinthians se reunirá no dia 27 para analisar contratos firmados no final da gestão de Duilio Monteiro Alves. No despacho desta segunda-feira (13), Romeu Tuma Jr. lamentou as discussões midiáticas sobre o contrato da VaideBet. Este foi um dos fatores que contribuíram para a crise entre Augusto Melo e Rubens Gomes, conhecido como Rubão. O dirigente deixou o cargo de diretor de futebol. Dúvidas internas O principal questionamento em relação ao contrato com a VaideBet é o pagamento de R$ 25,2 milhões em comissões à empresa Rede Social Media Design pela intermediação do acordo. Esse valor corresponde a 7% dos R$ 360 milhões que o Corinthians receberá em três anos pelo patrocínio. Isso, por fim, excluindo os R$ 10 milhões em luvas pagos pela casa de apostas. A Rede Social Media Design pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé. Ele fez parte da equipe de comunicação de Augusto Melo durante a campanha eleitoral do Corinthians no ano passado.