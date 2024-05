Vasco x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (12/5), em São Januário, o Vasco recebe o Vitória, pela 6ª rodada do Brasileirão. Os times não estão bem na competição e ocupam a zona de rebaixamento. Os vascaínos com três pontos, em 17º. Os baianos, em 19º, com um ponto. Assim, é um jogo para vencer ou vencer. E a Voz do Esporte faz a sua tradicional cobertura, começando com um esquenta a partir das 17h. E assim que a bola rolar, Aldo Luiz está na narração.

Aldo Luis narra este duelo. Já os comentários ficam com Diogo Martin e David Silva comanda com as reportagens. Não deixe de clicar na arte acima para acompanhar o duelo entre cariocas e baianos.