Vasco encaminha a contratação do técnico Álvaro Pacheco

Treinador português está de saída do Vitória de Guimarães e tem negociações avançadas para assumir o cargo no Cruz-Maltino

O Vasco está próximo de confirmar seu novo treinador. Trata-se do português Álvaro Pacheco, que está de saída do Vitória de Guimarães. O Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o técnico. A informação inicial é dos jornalistas Bruno Andrade e André Hernan, confirmada pelo Jogada10. A tendência é a de que o negócio tenha um desfecho positivo nos próximos dias.

Álvaro estava em uma seleta lista de cinco treinadores na mesa do Gigante da Colina. Aliás, segundo apurou o J10, o clube de São Januário notificou seu empresário do interesse. No período ainda não havia formalização de proposta, mas no atual cenário, as conversas estão encaminhadas. O comandante, de 52 anos, está em sua primeira temporada no Guimarães, fazendo campanha irretocável no Campeonato Português. Afinal, a equipe ocupa a quinta colocação, com 60 pontos, e pode ter a sua melhor campanha neste quesito em sua história no torneio.