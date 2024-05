Time de brasileiro exalta resultado em fuga da degola na Polônia

Atacante Guilherme Zimovski vive sua primeira experiência europeia no Radomiak Radom

Em partida que vale pela 31ª rodada da Ekstraklasa, o Campeonato Polonês, o Radomiak Radom conquistou uma importante vitória contra o Legia Varsóvia. Com o 3 a 0 obtido na condição de visitante, o clube chegou aos 38 pontos, abrindo seis de dianteira para o primeiro ocupante da zona de rebaixamento na elite da Polônia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desse modo, o atacante brasileiro Guilherme Zimovski tratou de celebrar o bom resultado fora de casa. Na sua avaliação, um ponto a ser a destacado foi a capacidade de seus companheiros aproveitarem as oportunidades surgidas, principalmente, quando o time ficou com um homem a mais. Com somente seis minutos, Bartosz Kapustka foi expulso após sua advertência de amarelo ser revisada pelo VAR.