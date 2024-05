São Paulo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h, no Morumbis, pela 6ª rodada do Brasileirão

Um duelo entre tricolores promete agitar a segunda-feira (13). São Paulo e Fluminense se enfrentam às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos semelhantes. Afinal, de um lado os paulistas buscam a primeira vitória como mandante na competição, enquanto do outro os cariocas tentam a primeira como visitante.

Como chega o São Paulo

O São Paulo busca a primeira vitória como mandante no Brasileirão. O Tricolor está invicto há seis partidas e chega de uma sequência de três vitórias fora de casa por 3 a 1, mas o baixo aproveitamento no Morumbis incomoda. Afinal, a última vitória dentro de casa aconteceu há mais de um mês, no dia 10 de abril, sobre o Cobresal, pela Libertadores.

Na última atividade, o técnico Luis Zubeldía terá apenas o desfalque do meia Michel Araújo. Afinal, o uruguaio está suspenso e também não poderia jogar pois está emprestado pelo Fluminense. O atacante Lucas Moura também deve ser ausência por conta de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

Como chega o Fluminense

Após vencer fora de casa pela Libertadores, o Fluminense tenta encerrar o jejum como visitante no Brasileirão. Afinal, a última vitória dos tricolores longe do Maracanã pela competição nacional foi diante do Santos por 3 a 0, no dia 29 de novembro. Além disso, o Time de Guerreiros ainda precisa lidar com o tabu de cinco anos sem vencer no Morumbis.