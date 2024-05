Rafael Paiva cita equilíbrio e projeta futuro: ‘À disposição do Vasco’

Cruz-Maltino volta a vencer no Brasileirão e deixa Z4 com técnico interino. Paiva diz que não sabe o que vai ser amanhã e elogia Payet Crédito: Jogada 10

Técnico interino do Vasco, Rafael Paiva elogiou o time e a atuação cruz-maltina após vencer o Vitória neste domingo. Em entrevista coletiva, afinal, o comandante falou sobre o seu trabalho nestas três partidas e afirmou que o objetivo inicial era equilibrar a equipe. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Desde o primeiro jogo que eu assumi, precisava equilibrar a equipe. A gente tentou primeiro organizar a defesa para a gente ser um pouco mais sólido defensivamente. Eu acho que no jogo do Fortaleza a gente conseguiu fazer isso bem. Do Athletico, a gente sofreu ali com uma expulsão logo no começo. Mesmo assim, a gente conseguiu sustentar bem o jogo defensivamente. Sofremos, mas tomamos um gol só do Athletico. Então o caminho era ir evoluindo o meio e o ataque, ficar mais com a bola, criar mais situações de gol. Eu acho que o Vasco já conseguiu dar respostas nesse jogo”, disse Paiva, que completou:

“Acho que a gente conseguiu equilibrar um pouco o time, defender bem, ser um pouco mais sólido, mais equilibrado para jogar com a bola. Eu acho que nesses três jogos a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais a equipe. O próximo treinador que vem já pega uma equipe muito madura. O Vasco tem grandes jogadores, experientes, eu acho que tem a capacidade de se organizar bem independente do treinador que venha, ou da escola que ele vem, ou da forma que ele vai querer jogar.” Mais de Rafael Paiva: futuro e Payet O Vasco está perto de fechar a contratação do técnico Álvaro Pacheco, que será o substituto de Ramón Díaz. O português está no Vitória de Guimarães (POR), mas tem situação bem encaminhada com o Cruz-Maltino. Assim, Rafael Paiva evitou falar sobre o possível novo comandante, mas se colocou à disposição do clube. “Estou sempre à disposição do Vasco, seja no sub-20 ou no profissional. Para ajudar da melhor maneira possível. Conseguimos a vitória hoje e conseguimos qualificar um pouquinho nosso jogo, com a bola, que é o que a gente busca. Não sei ainda o que vai acontecer. Por enquanto eu vou trabalhar para tentar evoluir mais os atletas e a gente evoluir cada vez mais. O que eu falaria para quem chegar é que é um grupo talentoso, técnico, competitivo, que estava incomodado com a situação, acho bem importante isso. Estava incomodado que as vitórias não estavam vindo”, declarou.