PSG x Toulouse: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou o dia da despedida de Mbappé com a camisa do PSG atuando no Parc des Princes. Com a sua saída confirmada, o astro francês, neste domingo de Dia das Mães (12/5), fará, contra o Toulouse, o seu último jogo em casa. Afinal está é a penúltima rodada do Campeonato Francês e, na última, o PSG jogará fora.

Como está o PSG

Todos os olhos estarão voltados para Mbappé, que fará seu jogo de despedida do Parc des Princes. Alías, a imprensa dá como certa que ele começa como titular e será sacado durante o primeiro tempo para uma volta olímpica. Mas o que é certo é que Lucas Hernández é desfalque. Ele sofreu grave lesão e vai parar por pelo menos quatro meses. Assim, também desfalcará a seleção francesa na Eurocopa.

Como está o Toulouse

Livre do rebaixamento e sem chance para vagas nas competições europeias, o Toulouse cumpre tabela, mas entra com a faca entre os dentes. Afinal, perdeu a final da Supercopa para o rival. No jogo da ida, ficou apenas no empate com o Paris. Mas o técnico Carles Novel sabe que a luta é inglória. O Toulouse somente não terá Nicolaisen, machucado. No mais, força máxima.