Palmeiras não terá Abel e três atletas contra o Criciúma

Endrick, Mayke e Flaco López viram desfalques do Palmeiras para o confronto do próximo domingo; veja uma possível escalação

Além da derrota na bagagem, o Palmeiras volta de Barueri com mais problemas na bagagem. Oito, na verdade. Afinal, o Verdão viu o treinador Abel Ferreira, os auxiliares João Martins e Vítor Castanheira, e os atletas Endrick, Mayke e Flaco López receberem terceiro cartão amarelo na derrota de 2 a 0 para o líder Athletico-PR.

O Palmeiras ainda não informou quem vai comandar o time no próximo jogo, contra o Criciúma, no próximo domingo (19), às 11h, pela sétima rodada do Brasileirão, fora de casa. O Verdão é apenas o oitavo colocado, com oito pontos, a cinco pontos do próprio Athletico-PR.