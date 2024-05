Na despedida de Mbappé, PSG perde para o Toulouse

Neste domingo (12), o atacante Mbappé fez seu último jogo no Parc des Princes com a camisa do PSG. Após sete anos no clube, o astro se despediu no duelo com o Toulouse, pela 33ª rodada. Entrou acompanhado de quatro crianças, muito aplaudido pela torcida, que abriu um bandeirão e uma faixa carinhosa para o jogador. Como a partida também era de festa pelo título antecipado, funcionários antigos do clube entraram em campo e bateram bola com Mbappé, o único titular que foi a campo neste jogo que pouco valia. E o astro não decepcionou, fez um golaço abrindo o placar. No fim, vitória por 3 a 1, com o próprio Mbappé abrindo o placar, mas Dalinga, Gboho e Magri viraram.

Além de Mbappé, o jogo também marcou a despedida do goleiro Keylor Navas. O maior ídolo do futebol, da Costa Rica não teve o contrato renovado e sequer saiu do banco de reservas. Com o resultado, o PSG segue com 70 pontos, enquanto o Toulouse soma 43, em décimo lugar.

Nas duas últimas rodadas, o PSG jogará fora de casa contra Nice (este atrasado) e Metz, quarta-feira (15) e domingo (17), respectivamente. Já no dia 25, a equipe de Mbappé encara o Lyon pela final da Copa da França, em Lille. Assim, de fato, foi a última partida do craque na casa do PSG.