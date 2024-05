Mirassol faz dever de casa e bate Paysandu, que continua sem vencer na Série B

No único jogo deste domingo (12) pela Série B do Brasileiro, o Mirassol fez o dever de casa. Afinal, derrotou por 2 a 1 o Paysandu no encerramento da quarta rodada. Fernandinho e Dellatorre anotaram, portanto para os paulistas. Esli García descontou para os paraenses na tarde deste domingo, no estádio Maião, em Mirassol.

Assim, o Leão chega a três partidas de invencibilidade no campeonato. Em contrapartida, o Papão ainda não sabe o que é vencer após três jogos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro