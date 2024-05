Melhor em campo, Anderson elogia Matheus pelo gol do Cruzeiro

Após uma partida com desempenho que mereceu elogios, o goleiro do Cruzeiro, Anderson, dividiu com os companheiros o mérito pela vitória sobre o Atlético-GO. O jogo pelo Brasileirão, neste domingo (12/5), foi no estádio Antonio Accioly, casa do time goiano. Entretanto, a Raposa soube dominar o adversário e saiu da arena com 1 a 0 no placar.

Melhor em campo, o goleiro Anderson, de 26 anos, falou da dedicação nos treinamentos e nos jogos.

“É cuidar da minha carreira, da minha vida, trabalhando dia a dia para mostrar que eu posso estar aqui e graças a Deus hoje conseguimos fazer uma excelente partida” , disse.