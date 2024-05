Juventus, em casa, empata com a lanterna Salernitana

Assim, a Juventus chega aos 67 pontos, em quarto lugar e praticamente garantida na próxima Champions. Já a Salernitana nção larga mais a lajnterna, com seus 16 pontos. No meio da semana, na quarta-feira, a Juve decide a Copa da Ityália com a Atalanta.

Juventus surpreendida

No primero tempo, a Juventus acertou duas bolas na trave, com Vlahovic e Cambiasso, e teve 62% de posse. Mas viu Pierozzi se antecipar a Rabiot num escanteio da direita para fazer 1 a 0 e seguir em vantagem para o intervalo. Aliás, nao foi maior por causa de Szczesny, que abafou um chute de Ikwuemesi.

No segundo tempo, a Juve ficou em cima, com 68% de posse e 25 finalizações no gol. Mas o empate veio somente aos 46. Um escanteio cobrado por Iling Junior na esquerda, encontrou Locatelli na primeira trave, que tocou meio de letra e meio de calcanhar. A bola passou por toda a defesa e Rabiot se jogou para tocar na bola e empatar. Mas o time da casa levou um susto. No último ataque, Basic perdeu um gol feito para a Salernitana. Recebeu livre. Porém, chutou por cima.

Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (10/5)

Frosinone 0x5 Inter de Milão

Sábado (11/5)

Napoli 0x2 Bologna

Milan 5×1 Cagliari

Domingo (12/5)

Lazio 2×0 Empoli

Genoa 2×1 Sassuolo

Verona 1×2 Torino

Juventus 1×1 Salernitana

Atalanta x Roma – 15h45

Segunda-feira (13/5)

Lecce x Udinese – 13h30

Fiorentina x Monza – 15h45