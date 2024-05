Johnn Kennedy é reintegrado no Fluminense

O Fluminense reintegrou John Kennedy. O atacante, de 21 anos, estava afastado por indisciplina desde o dia 23 de abril. Assim, o jogador ficará à disposição da comissão técnica para o jogo contra o São Paulo, nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

John Kennedy foi afastado junto com Alexsander, Arthur e Kauã Elias no dia 23 de abril. O jogador participou de uma festa no hotel onde a delegação tricolor estava concentrada para o clássico com o Vasco, no dia 20. A diretoria entendeu que os jogadores passaram do tom e, dessa forma, barraram dos jogos contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, e Corinthians, pelo Brasileirão.