Jogos de Inter e Grêmio pelos torneios continentais tem nova data; confira

Inter e Grêmio já tomaram conhecimento das novas datas de seus compromissos pelos torneios continentais. Tanto o Colorado pela Sul-Americana como Imortal pela Libertadores voltam a entrar em campo no início de junho. Tal reagendamento ocorreu porque ambas as equipes não tem condições para treinar. Afinal, as enchentes no Rio Grande do Sul provocaram alagamento em suas instalações.

Os jogos do Tricolor Gaúcho pela Libertadores com Huachipato, do Chile, e Estudiantes, da Argentina, passaram para os dias 4 e 8 de junho. No caso, terça e sábado. O duelo com o adversário chileno será como visitante. Enquanto isso, o embate com os argentinos ainda não há definição de local. Isso porque a Arena do Grêmio provavelmente não terá condições de receber a partida pela inundação que sofreu.