Jô exalta vitória do Amazonas e explica prisão

Atacante tem boa atuação no 1 a 0 sobre o Santos, diz que está feliz no clube e fala sobre a polêmica que se envolveu

Titular na vitória do Amazonas sobre o Santos, por 1 a 0, Jô saiu na etapa fo al, mas fez uma boa partida. No fim do duelo, o veterano atacante ex-Corinthians, Atlético-MG e Seleção Brasileira, celebrou o resultado, que foi a primeria vitória dos amazonenses na Série B em sua história.

“Desde que cheguei vinha trabalhando e tentando ajudar o Amazonas de todas as formas. E contra o Santos tivemos bela vitória, a primeira vitória na Série B em casa. Parabenizar os torcedores que vieram e parabéns à nossa equipe pela entrega, todos se doaram. É bonito de ver esse time crescendo.

Jô chegou ao Amazonas depois de anunciar a aposentadoria. Vinha atuando como reserva, mas ganhou a vaga de titular.