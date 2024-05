Flamengo x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico carioca entre Malvadonas e Tricolores têm disputa por vaga no G8 do Brasileirão Feminino para ambas as equipes Crédito: Jogada 10

Flamengo e Fluminense medem forças, nesta segunda (13), às 16h (de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O clássico será válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e tem disputa por vaga no G8. Isso porque as Malvadonas estão na sétima colocação, com 14 pontos. Já, as Guerreiras, estão próximas a zona de classificação para as quartas de final da competição. Afinal, se encontram em 11º lugar, com 11 pontos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os times se enfrentaram na semifinal do Carioca feminino, torneio em que o Flamengo levou a melhor e avançou a final. A equipe da Gávea venceu o primeiro jogo por 2 a 0, enquanto as Tricolores garantiram triunfo por 1 a 0 na partida de volta.

Onde assistir A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Como chega o Flamengo O Rubro-Negro teve um início negativo no Brasileirão Feminino, já que sofreu três derrotas consecutivas, nas três primeiras rodadas. Contudo, a equipe vem em recuperação, com seis jogos sem perder, sendo quatro triunfos e dois empates. Inclusive, com três vitórias consecutivas sobre Santos, Botafogo e América Mineiro. Assim, um resultado positivo sobre a arquirrival permite as Malvadonas se aproximarem das primeiras colocações. O Flamengo deve ter força máxima. O grande destaque da equipe é a centroavante Cristiane, artilheira do torneio, com nove gols.