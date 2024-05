Doce rotina! Leverkusen goleia e alcança 50 jogos invicto

Tudo normal na Alemanha nesta temporada 2023/2024. Afinal, o Bayer Leverkusen, campeão alemão com cinco rodadas de antecedência, derrotou o Bochum por 5 a 0, fora de casa, neste domingo (12). Com o resultado, a equipe comandada por Xabi Alonso agora soma incríveis 50 jogos invicto. Os gols foram anotados por Schick e Boniface, de pênalti, no primeiro tempo, enquanto Adli, Stanisic e Grimaldo marcaram na etapa complementar.

Curiosamente, a última derrota do Bayer Leverkusen foi para o próprio Bochum, por 3 a 0, no final da temporada passada. Desde então, passaram-se 352 dias. O campeão alemão, logicamente, ainda não perdeu em 2023/2024, com 41 vitórias e 9 empates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Campeonato Alemão, inclusive, o Leverkusen tem 87 pontos, com 27 vitórias e seis empates. Como a rodada deste final de semana foi a penúltima, o Bayer projeta terminar a Bundesliga com incríveis 90 pontos em 34 partidas. O recorde, no entanto, pertence ao Bayern de Munique: 91 pontos em 2012/2013. No último compromisso, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália, que foi campeã apenas pela primeira vez, recebe o Augsburg, que só cumpre tabela, no sábado (18), às 10h30.