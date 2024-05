Danilo Barbosa celebra gol e ponto fora de casa

O Botafogo arrancou um ponto fora de casa. Afinal, o Alvinegro saiu atrás no placar, reagiu e buscou o empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (12), no Castelão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Danilo Barbosa mais uma vez foi decisivo e foi o autor do gol. O jogador valorizou o resultado.

“Claro que queríamos ganhar, mas quando não podemos ganhar jogando fora, também não podemos perder. Esse ponto tem que ser muito valorizado”, disse o volante, que elogiou o rodízio do técnico Artur Jorge.