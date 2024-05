Cuca fala em justiça e defende paralisação do Brasileirão

Vale lembrar que a paralisação é estudada por conta da tragédia do Rio Grande do Sul, uma forte chuva que fez transbordar rios pela região, deixando mais de 140 vítimas fatais. Além disso, os estádios de Grêmio e Inter estão interditados, e milhares de moradores de Porto Alegre e outras cidades estão ilhados e/ou com severas limitações de mobilidade. Ainda não há previsão para que o estado volte à normalidade.

“Eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. Penso se eu tivesse algum familiar lá, como estaria minha cabeça. Temos que pensar nisso. Os times que estão acumulando jogos para frente, o que vai acontecer com eles? Eles vão chegar e jogar sem treino? Vai estourar jogador. Essa sequência maluca que estão propondo, não permite isonomia, igualdade no campeonato. Na minha opinião, temos que ser justos, temos que parar”, comentou Cuca.

Os times do estado estão com jogos adiados, mas os clubes gaúchos pedem que a CBF adie todas as partidas das Séries A, B, C e D, além da Copa do Brasil por pelo menos três semanas. Neste domingo (12), a Confederação Brasileira de Futebol informou que fará um Conselho Técnico Extraordinário para debater a situação no próximo dia 27. Até lá, as competições seguirão sem interrupção, mas com os clubes gaúchos tendo seus compromissos adiados. Vale lembrar que Grêmio, Inter, Juventude e Caxias ainda não jogaram neste mês de maio.

Assim como a CBF, a Conmebol adiou dois jogos da dupla Gre-Nal na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente. No entanto, a entidade remarcou os compromissos para os primeiros dias de junho.

