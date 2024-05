CBF anuncia ‘Conselho Técnico Extraordinário’ e descarta paralisação do Brasileirão

Em razão da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul com enchentes, a CBF convocou os presidentes dos 20 clubes para uma reunião em 27 de maio. A entidade ainda descarta uma paralisação imediata do Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN.

O “Conselho Técnico Extraordinário”, como a Confederação intitula o encontro, acontecerá na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 14h (de Brasília).

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viaja nesta segunda-feira (13) para a Tailândia, onde ocorrerá um Congresso Técnico da Fifa acerca da definição sobre a Copa do Mundo feminina de 2027. Além disso, Ednaldo Rodrigues estará fora do país nos próximos dias. Ele viajará nesta segunda-feira (13) para a Tailândia,