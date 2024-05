Carille avalia que Santos não competiu na Série B: ‘Não entendemos o jogo’

Peixe sofreu sua primeira derrota na Série B em duelo com o Amazonas, fora de casa. Mesmo assim, equipe segue no G4 da competição

Assim, o técnico Fábio Carille, avaliou que o essencial para a derrota do Peixe foi a falta de entendimento e leitura que o jogo pedia. Apesar do tropeço, ele entende que foi uma situação positiva, pois espera que tenha servido de lição.

O Santos conheceu seu primeiro resultado negativo na Série B ao perder para o Amazonas por 1 a 0, no último sábado (11). O revés no duelo fora de casa custou a equipe a perda da liderança no torneio e a invencibilidade após quatro rodadas.

“Vamos analisar com calma. Tecnicamente e em termos de intensidade, não competimos como deveríamos na Série B. Tivemos muita dificuldade para entender o jogo e executar o que tínhamos planejado. Precisamos aprender com isso, mas nossa atitude não pode ser essa. Já sabemos disso, então vamos nos preparar para o jogo contra a Ponte Preta”, esclareceu o treinador.

Panorama na Série B e sequência do Santos

Mesmo com a derrota, o Santos não deve se abalar, pois segue no G4 da competição. Afinal, se encontra na terceira colocação, com nove pontos. Atrás apenas de Sport e Goiás, respectivamente. Os únicos invictos ainda no torneio. O Peixe, aliás, não terá muito tempo para remoer este resultado negativo. Isso porque retorna a campo já na próxima quarta-feira (15).

Na oportunidade, terá outro compromisso como visitante na Série B. A equipe vai ao interior de São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, às 21h30, no Moisés Lucarelli. A Macaca atualmente ocupa a 11ª colocação na competição, com apenas cinco pontos.