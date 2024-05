Barcelona x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 16h, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol

O jogo terá transmissão do Star+ (streaming).

Sem chances de conquistar o título espanhol, o Barcelona enfrenta a Real Sociedad buscando confirmar a vaga na Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Afinal, o Barça é o terceiro colocado e precisa de pelo menos um empate nesta segunda-feira (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico da Catalunha, pela 35ª rodada.

Como chega o Barcelona?

Após ser goleado pelo Girona e entregar o título nas mãos do rival Real Madrid, o Barcelona tenta juntar os cacos para terminar a temporada 2023/24 de forma digna. Afinal, o time catalão não conquistou títulos e atualmente ocupa o terceiro lugar. Assim, o Barça precisa de pelo menos um ponto para confirmar a vaga na Liga dos Campeões da Europa em 2024/25.

Como chega a Real Sociedad?

Sem chances de ir à Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada, a Real Sociedad sonha com uma vaga na Liga Europa ou Liga Conferência. Entretanto, a última opção parece mais viável, afinal, está apenas um ponto atrás do Betis, que por enquanto é o detentor da vaga. Assim, para chegar lá o time aposta no retrospecto recente positivo contra o Barcelona, incluindo uma vitória em novembro de 2023.

Barcelona x Real Sociedad

Campeonato Espanhol – 35ª rodada

Data e horário: 13/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico da Catalunha, em Barcelona, Espanha

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Joao Cancelo; Christensen, Gundogan, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Le Normand, Jon Pacheco, Javi Galán; Take Kubo, Turrientes, Mikel Merino; Barrenetxea, Sadiq e Oyarzabal. Técnico: Imanol Alguacil

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

VAR: Mario Melero López