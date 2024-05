Atlético de Madrid bate Celta. É a vitória 400 de Simeone

Time atleticano faz 1 a 0 no Celta de Vigo e se consolida em 4º lugar no Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Celta, por 1 a 0, neste domingo (12/5), em casa, no Metropolitano, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O time Colchonero teve dificuldade para furar o bloqueio dos galegos. Dessa forma, o gol só saiu aos 39 minutos do segundo tempo, com o argentino De Paul. O triunfo foi o de 400 de Simeone no comando dos Colchoneros.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Com o bom resultado, o Atlético vai aos 70 pontos, em quarto lugar, mas ainda não tem posição garantida no G4, já que o Bilbao, com 62 pontos ainda pode ultrapassá-lo. O Celta tem 34 pontos, em 16º lugar e ainda com risco de rebaixamento. Afinal, o Cádiz, com 29 pontos, ainda pode chegar aos 37.