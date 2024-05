Artur Jorge valoriza desempenho contra o Fortaleza

Apesar disso, no entanto, Artur Jorge lamenta empate de 1 a 1 fora de casa. Treinador teve muitas baixas no Castelão

Após o empate em 1 a 1 do Botafogo com o Fortaleza neste domingo (12), o treinador Artur Jorge definiu o sentimento que deixou a Arena Castelão. Por um lado, ele valorizou o empenho dos comandados, mas reforçou que o objetivo dele é sempre vitória.

“É um jogo que o resultado acaba por ser um mal menor. É um jogo que foi intenso, com duas equipes que disputaram todos os lances, onde os lances ficaram mais do lado da transição do que no ataque posicional. Tivemos mais posse de bola, mais oportunidades… Saímos com um ponto, não totalmente satisfeito com o resultado porque queríamos vencer, mas completamente satisfeito com a entrega dos atletas, esse tem sido um sinal dessa equipe. Nosso objetivo será sempre ganhar”, comentou o português Artur Jorge.

Nesta partida contra o Fortaleza, Artur Jorge optou por começar a partida com os titulares Savarino, Júnior Santos e Marlon Freitas. Todos eles entraram no decorrer da partida. Vale lembrar que o Botafogo ainda não pôde contar com o atacante Tiquinho Soares, o lateral-direito Rafael, o lateral-esquerdo Marçal, o zagueiro Pablo, o meia Eduardo e o atacante Matheus Nascimento, todos lesionados.