Abel vê Palmeiras ‘prejudicado’ por jogar em Barueri

Abel Ferreira reclama do fato de não poder jogar no Allianz Parque, onde ele crê que haja uma sintonia diferente com torcida Crédito: Jogada 10

Após a derrota de 2 a 0 do Palmeiras para o Athletico-PR neste domingo (12), o treinador Abel Ferreira reclamou de não poder jogar no Allianz Parque, a casa do Verdão. O técnico português argumentou que a torcida, o estádio e o time têm uma sintonia diferente quando atuam na capital paulista. “Me deixa muito triste não jogar em nossa casa. Não é justo. O Allianz é para jogar futebol, e o Palmeiras não conseguir jogar em seu estádio. Não é justo. Não tenho nada contra Barueri. Quero jogar no Allianz Parrque. Nossa torcida nos dá 30% das vitórias em casa. O problema é como que o Palmeiras, que luta para títulos, tem um estádio e é impedido ou não pode jogar. Já ganhamos e perdemos aqui, mas os títulos ganhamos na nossa casa”, começou Abel. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Abel Ferreira,inclusive, destacou que atuar na Arena Barueri vai afastar o Palmeiras da briga pelo tricampeonato brasileiro. Neste final de semana, o Alviverde não pôde jogar por conta de um show no Allianz na última sexta-feira (10), mas o gramado ainda não estava recuperado.