Veiga recupera confiança e brinca com desabafo: ‘Ficava incomodado’

Raphael Veiga quer voltou a ser o jogador decisivo do Palmeiras na última partida. Afinal, ele marcou dois gols na goleada por 5 a 0 em cima do Liverpool-URU, pela Libertadores. O bom desempenho veio após duas semanas de um desabafo do meio-campista, admitindo que não vivia uma grande fase. O camisa 23 falou também que se sentia incomodado quando perguntavam a Abel Ferreira, o motivo do seu fraco futebol nos últimos embates.

“Eu ficava incomodado com as pessoas às vezes perguntando para o Abel em entrevista o que estava acontecendo comigo e tudo mais. Acho que toda vez que eu, Raphael, assumo a responsabilidade daquilo que acho que tenho que assumir, fico em paz comigo mesmo. Aí vai das pessoas concordarem e tudo bem”, disse Veiga, que prosseguiu.