Vasco x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruz-Maltino abre a zona de rebaixamento, com apenas três pontos e quatro derrotas consecutivas. O Leão, por sua vez, aparece uma posição abaixo com um único ponto, porém um jogo a menos em relação ao adversário.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino deve ter o importante retorno do meia francês Payet, recuperado de lesão no joelho direito. Já o zagueiro João Victor tende a aparecer no time, mas de improviso na lateral direita, a exemplo de alguns jogos. Assim, Paulo Henrique, que não vive bom momento, deve ser opção no banco ao lado de Puma Rodríguez. O lateral uruguaio, aliás, praticamente não está sendo aproveitado nesta temporada.

Por outro lado, o treinador interino Rafael Paiva não poderá contar com o volante Hugo Moura, afinal, cumpre suspensão automática pela expulsão na última partida (derrota por 1 a 0 para o Athletico). Dessa forma, Sforza deve entrar no seu lugar.