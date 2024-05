Tozza na Área: ‘Jogo com o Corinthians é o da virada para o Flamengo’

Colunista do Jogada10 disse que Fla joga bem, assume a ponta no Brasileiro e vai com confiança para jogo da Liberta

Para Tozza, Colunista do Jogada10, o Flamengo que vinha de jogos ruins. Mas fez belíssima partida contra o Corinthians, venceu com autoridade e coloca esperança na torcida. Tozza disse que Tite acertou em tudo, o time foi aplidado, Lorran jogou muito. E que este 2 a 0 tem tudo para ser o da virada do time em 2024. O colunista estava tão feliz com a vitória que nos brindou com uma participação especial. Confira a coluna, abaixo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.