Torcida do Flamengo protesta antes do jogo contra o Corinthians

A torcida do Flamengo demonstrou toda a sua insatisfação com a atual fase pela qual passa o clube neste sábado (11), antes do início do jogo contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Brasileirão. O presidente Rodolfo Landim e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, em suma, foram os mais hostilizados. O técnico Tite, alvo de faixas de protesto durante a semana, no Ninho do Urubu, contudo, não teve seu nome citado pela massa. Aos jogadores, os torcedores entoaram os tradicionais gritos “queremos raça” e “Não é mole não, pra jogar no Mengo tem que ter disposição”.

Além das palavras de ordem algumas faixas foram estendidas na arquibancada. Tite não falou antes da partida, mas seu auxiliar Cleber Xavier se posicionou.