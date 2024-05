Tite afirma que confia na retomada técnica do Flamengo

O Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 0, no Maracanã, neste sábado (11), em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time Rubro-Negro agora foca no confronto contra o Bolívar, marcado para quarta-feira (15), pela Libertadores. Durante uma entrevista coletiva, o técnico Tite falou sobre a atuação de Lorran, que deu uma assistência para Pedro e fez um golaço. “No caso do Lorran, não é para me gabar. O progresso dele vem da base do Flamengo, ele faz parte do sistema de formação de atletas do Ninho. Ele não é meu. É muito simples colocar um jogador da base do Ninho e adicioná-lo ao currículo. Depois dizer que lancei 52 atletas… Quanto mais oportunidades tivermos para treiná-los e prepará-los para terem um bom desempenho, melhor, mas tudo isso vem do trabalho de formação e recrutamento do Flamengo”, explicou Tite, que avaliou o resultado da partida: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O resultado do desempenho e o resultado do jogo estavam em sintonia. Foram conectados. As oportunidades que criamos e o volume de jogo que conseguimos impor. O número de intervenções do goleiro adversário. A precisão nas finalizações. Tudo isso contribuiu para a vitória consistente”, analisou. Tite explica posicionamento de Gerson Ademais, Tite abordou a mudança de posição de Gerson para a ponta direita. Anteriormente, o jogador estava mais recuado, mas o treinador optou por colocar Lorran como meia e deslocar o número 8 para o lado do campo. Tite recordou outras configurações semelhantes ao longo de sua carreira, especialmente na Seleção Brasileira. “Chamam o Gerson de coringa, não é? Esse é o apelido dele. Ele é versátil e pode desempenhar três ou quatro funções diferentes. Isso é algo conceitual. Ele mesmo disse que, na base, trabalhou dessa forma por muito tempo. Ele já está habituado. Quando o coloquei nessa função, ele disse que ‘estava no chip’. Ele tem a coordenação dos movimentos, seja flutuando ou atuando como um jogador mais aberto na lateral para criar oportunidades individuais. A equipe começa com bons momentos técnicos, com jogadores incisivos, agressivos, como Luiz ou BH pelos lados”, complementou: