Sem Scarpa, Atlético realiza treino aberto e arrecada doações para o RS

Atividade deste sábado na Arena MRV conta com mais de 30 mil torcedores; valores serão repassados às vítimas das enchentes

Dec acordo com o clube, houve, portanto, a venda de 36.871 ingressos, com renda de R$ 666.090,00.

Com o lema “Solidariedade em massa”, o Atlético realizou um treino aberto na manhã deste sábado (11), na Arena MRV. O evento, aliás, contou com público superior a 30 mil pessoas no estádio. Toda arrecadação, seja financeira ou alimentos e água, serão repassados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Além do comparecimento em massa, os fãs atleticanos foram generosos nas doações de itens não perecíveis. Às 21h deste sábado, também na própria Arena, ocorreria o jogo contra o Grêmio, que sofreu adiamento em razão da tragédia que assola o estado do Rio Grande do Sul.

Bandeiras do Rio Grande do Sul, assim como faixas nas cores do estado, puderam ser vista por toda a Arena MRV. Muitas crianças e famílias prestigiaram o treino aberto.

O técnico Gabriel Milito deu início ao treinamento às 10h30 após um minuto de silêncio no estádio. Os jogadores estavam com seus uniformes de treino estampando a bandeira do estado gaúcho.