Santos perde a invencibilidade na Série B: Amazonas 1 a 0

O Amazonas conquistou a sua primeira vitória na Série B do Brasileiro ao vencer o Santos por 1 a 0, neste sábado (11/5). O jogo foi pela quarta rodada da Segundona e realizado na Arena Amazonas, em Manaus. O golaço de Ênio, ainda no primeiro tempo, definiu o resultado. Esta foi a primeira vitória dos amazonenses em jogos de Série B.

Amazonas na frente no 1º tempo

Tentou finalizações com Giuliano e Guilherme, mas sem conseguir furar o bloqueio do Amazonas, que estava muito bem defensivamente. Já o Amazonas obrigou João Paulo a fazer duas boas defesas e, aos 18 minutos teve sucesso. Uma bela jogada ofensiva resultou numa finalização excelente de Ênio, sem chance para o goleiro santista. No finzinho, o Santos teve a melhor chance numa cabeçada de Morelos que venceu o goleiro Marcão. Mas Patric salvou quase em cima da linha. Enfim, o placar ficou mesmo no 1 a 0 para os amazonenses no primeiro tempo.

Santos mais ousado, mas nada de gol

Carille veio com três alterações e dois que entraram, aos três minutos fizeram ótima jogada: Patrick lançou o lateral Rodrigo Ferreira que dominou e mandou para a rede. Mas não rolou o empate: o juiz deu impedimento. O Santos permaneceu em cima, Carille seguiu fazendo mudanças ousadas, como a entrada do atacante William Bigode na vaga zagueiro Joaquim para deixar o time mais ofensivo. Mas o Amazonas, com 11 atrás, conseguiu segurar a vantagem.

AMAZONAS 1X0 SANTOS

Campeonato Brasileiro 2024 – Série B – Quarta rodada

Data: 11/5/2024

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

AMAZONAS: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Guilherme Xavier, Wendell, Rafael Tavares (Diego Torres, 12’/2ºT) e Matheus Serafim (William Barbio, 31’/2ºT); Jô (Rubens, 20’/1ºT) e Ênio (Igor Bolt, 31’/2ºT). Técnico: Adilson Batista.

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, Intervalo), Alex Nascimento, Joaquim (Willian Bigode, 31’/2ºT) e Escobar; João Schmidt, (Rincón, Intervalo) Diego Pituca e Giuliano (Wesley Patati, 17’/2ºT); Morelos, Otero (Patrick, Intervalo) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille

Gol: Enio, 18’/1ºT (1-0)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG-Fifa)

Cartões Amarelos: Jô (AMA)