Porto x Boavista: onde assistir, escalações e arbitragem

O Porto precisa vencer o Boavista para seguir dependendo unicamente de si mesmo pela vaga na próxima edição da Liga Europa. A bola rola neste domingo (12), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 33ª rodada do Campeonato Português. O concorrente direto dos Dragões é o Braga, atual quarto colocado com um ponto a menos e que joga neste sábado, podendo, inclusive, superar o time comandado por Sergio Conceição.

A partida terá transmissão na Star+ a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Porto

Com 66 pontos na tabela, dez a menos do que o vice-líder Benfica, o Porto terá o retorno de dois importantes nomes. Depois de cumprirem suspensão, Wendell e Galeno voltam a ficar disponíveis e devem ser titulares neste confronto. No decorrer da atual temporada, ambos tiveram participações diretas em 34 gols dos Dragões. Os desfalques ficam por conta de Iván Marcano e Zaidu Sanusi, ambos lesionados.