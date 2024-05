Palmeiras goleia Santos pelo Brasileirão feminino

O Palmeiras aproveitou o péssimo momento do Santos no futebol feminino e, neste sábado (11/5), aplicou goleada impiedosa, 6 a 0. O jogo foi no Jayme Cintra, em Jundiaí, onde o Verdão manda suas partidas. Amanda Gutierres foi o destaque. Afinal, fez três gols. Letícia, Juliete e Tainá Maranhão completaram o placar desta vitória que levou as palestrinas aos 22 pontos.

O Santos, vive fracassando. Afinal, o time já levou de 7 a 0 do Flamengo e agora toma de seis do Verdão. Não por acaso, as Sereias estão na zona de rebaixamento, em 13º, com sete pontos. Mas vale citar que o Santos é uma das equipes de maior representatividade no futebol feminino brasileiro. Porém, realiza uma de seuas piores campanhas na história.

