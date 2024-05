Newcastle empata em casa e se complica na briga por Liga Europa

Equipe dos brasileiros Bruno Guimarães é superior, mas sai atrás e fica apenas no 1 a 1 em partida da 37ª rodada do Inglês. Faltam dois jogos

Convocado para a Copa América, o volante Bruno Guimarães foi titular do Newcastle e atuou os 90 minutos. Já o atacante Joelinton, preterido por Dorival, entrou no segundo tempo. Do lado dos visitantes, Igor Júlio. ex- Red Bull Brasil, começou jogando e não foi substituído. O Brighton tem ainda o atacante João Pedro, ex-Fluminense, mas que não pôde jogar por conta de uma lesão na coxa, que o acompanha desde fevereiro.

Os Magpies flertaram com a virada na reta final e até viram Gordon balançar as redes, mas o lance foi acertadamente invalidado por conta de um impedimento. O Newcastle, inclusive, ainda reclamou de um possível pênalti no atacante inglês. Nos acréscimos, o paraguaio Almirón cavou uma penalidade e recebeu um amarelo.

Em partida válida pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Inglês, o Newcastle recebeu o Brighton, mas ficou apenas no 1 a 1, neste sábado (11). Os donos da casa, inclusive, saíram atrás, com gol de Veltman, mas empataram aos 50 do primeiro tempo graças ao tento de Longstaff.

Situação na tabela

O resultado foi pior para o Newcastle, que além de tropeçar em casa com uma equipe inferior tecnicamente, ainda briga por uma vaga na Liga Europa ou na Liga Conferência. Com o resultado, os Magpies encontram-se em sexto, com 57 pontos, seis atrás do Tottenham, o quinto. No entanto, as duas equipes ainda farão dois jogos.

Para lembrar: os quatro primeiros classificam-se para a Champions League. No momento, o quarto colocado é o Aston Villa, com 67. Ou seja, sem chances de ser alcançado pelo Newcastle. O quinto colocado fica com a vaga para a Liga Europa, enquanto o sexto disputará a Liga Conferência em 2024/2025. O sexto lugar, aliás, ainda pode disputar a Liga Europa, desde que o City vença o United na final da Copa da Inglaterra, no próximo dia 25. O Brighton, por sua vez, apenas cumpre tabela, em décimo lugar com 48 pontos.

Próximos compromissos

Na última rodada do Inglês, o Newcastle visitará o Brentford, que só cumpre tabela. Já o Brighton receberá o Manchester United. Todos os embates do capítulo final da Premier League de 2023/2024 serão disputados no domingo que vem (19), às 12h.