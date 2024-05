Manchester United x Arsenal: escalações e onde assistir

A reta final da Premier League está entregando o que era prometido: fortes emoções. Neste domingo (12), Manchester United e Arsenal se enfrentam em partida válida pela 37ª rodada, às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford. No entanto, os Gunners precisam da vitória fora de casa para retomar a liderança do Campeonato Inglês.

Como chega o Manchester United

Os Red Devils ainda sonham com uma vaga nas próximas competições europeias, mas terão que vencer um dos candidatos ao título para seguir em busca da classificação. No momento, o United é o oitavo colocado com 54 pontos, nove a menos que o Tottenham, em quinto. Mas, o clube de Manchester tem uma partida a menos em relação ao Spurs e ainda tem chances de ultrapassá-los na tabela.

Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag enfrenta diversos problemas no elenco. Mason Mount, lesionado, é a baixa de última hora. Assim, o meia se junta a Tyrell Malacia, Willy Kambwala, Victor Lindelof, Raphael Varane, Harry Maguire e Luke Shaw no departamento médico do clube. Além disso, é possível que Casemiro seja utilizado na zaga mais uma vez, apesar da atuação ruim na última rodada.