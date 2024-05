Lorran diz que jogo com o Corinthians ficará marcado em sua história

Lorran encerrou a entrevista à beira do campo, logo após brilhar no Flamengo x Corinthians deste sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro, com um grito de “Bora!”. A espontaneidade e o jeito ainda desconcertado ao conversar com os repórteres denuncia os apenas 17 anos do melhor jogador em campo na partida. A joia rubro-negra deu uma assistência, fez um gol e, ao lado de De la Cruz, foi o destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Timão, no Maracanã.

“A vitória teve uma importância muito boa para o tim. A equipe jogou muito bem, está de parabéns. Estou muito feliz pelo meu gol e pela vitória”, disse o meia, que marcou seu segundo gol como profissional. O primeiro aconteceu no Carioca de 2023, diante do Bangu, quando ele tinha apenas 16 anos: