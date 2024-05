Fortaleza x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão do Pici e Alvinegro medem forças neste domingo (12), Dia das Mães, pela sexta rodada do Brasileirão. Bola rola às 16h, no Castelão

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e da TV Globo para Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora (MG), às 16h (horário de Brasília).

O Botafogo entrou na rodada em terceiro lugar, com nove pontos em cinco jogos, apenas um ponto atrás do Athletico-PR e do Bahia. Já o Fortaleza começou o fim de semana em 12º, com seis pontos. No entanto, o Leão do Pici tem somente quatro partidas.

Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste domingo (12/5), pela sexta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto terá transmissão do Premiere.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici entra para a partida contra o Botafogo com um incômodo tabu, afinal, o Fortaleza ainda não venceu nenhum time das Séries A e B em 2024 em casa. Foram quatro duelos até aqui, somando Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Campeonato Cearense e Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe comandada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda empatou duas vezes, com Cruzeiro e Red Bull Bragantino.

O Leão, aliás, não vence há quatro jogos. Afinal, empatou com Vasco (Copa do Brasil) e Corinthians (Brasileirão), ambos em 0 a 0. Na sequência, o Fortaleza ainda perdeu por 4 a 1 para o Nacional de Potosí, pela Libertadores, e empatou em 1 a 1 com o Bragantino. Para este jogo, Vojvoda apostará na dupla de ataque Machuca e Lucero para chegar aos gols.

Como chega o Botafogo

O Botafogo perdeu na última rodada do Brasileirão, é verdade (2 a 1 em casa para o Bahia). Ainda assim, a torcida está em lua de mel com o treinador e com o time. Afinal, o Glorioso venceu seis dos últimos sete jogos. Dessa forma, o Alvinegro está vivo na Copa do Brasil e da Libertadores, além de estar disputando a liderança do Brasileirão