Flamengo faz 2 a 0 no Corinthians e espanta crise com brilho de Lorran

O Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Maracanã, com mais de 56 mil torcedores, que protestaram contra a diretoria e os jogadores antes da partida. Quando a bola rolou, contudo, o apoio foi irrestrito, até porque o time mereceu por conta da grande atuação do primeiro tempo. Pedro e Lorran fizeram os gols rubro-negros. Com o resultado, os cariocas chegaram aos 11 pontos e terminarão a rodada na parte de cima da tabela. Os paulistas, entretanto, estão perto da zona do rebaixamento.

O rubro-negro agora volta a atenção para a Libertadores. Na próxima quarta-feira (15), no Maracanã, o time recebe o Bolívar e precisa vencer para sair da delicada situação que se encontra na competição sul-americana. O Corinhians, por sua vez, também joga em casa, só que pela Sul-Americana, diante do Argentino Juniors, terça (14).

Flamengo beira a perfeição no primeiro tempo

Aos 44 minutos do segundo tempo, Wesley, do Corinhians, driblou pela esquerda, cruzou e Ayrton Lucas afastou. Aos 3, Rossi fez boa defesa em cabeçada de Paulinho. Essas foram as únicas jogadas que o Flamengo permitiu ao adversário na primeira etapa. No mais, o que se viu no Maracanã nos 51 minutos iniciais, incluindo os acréscimos, foi um domínio absoluto rubro-negro.