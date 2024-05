Ex-Flamengo destaca superação após vaga em final na Ásia

O Bangkok United conseguiu, na última quarta-feira (8), a classificação para a final da Copa da Tailândia. A equipe derrotou o Udon United, por 5 a 0, nas semifinais do torneio. Agora, o clube capitalino busca o título da competição que venceu em outras três oportunidades. O clube conta com alguns brasileiros em seu elenco como, por exemplo, o atacante Vander. De passagens por equipes no Brasil como Flamengo, Bahia, Portuguesa e Vitória, Vander está desde 2018 no Bangkok United e é um dos destaques da equipe tailandesa.

Após retornar de uma grave lesão, em fevereiro deste ano, o brasileiro participou de cinco gols pela equipe. Inclusive, marcou o tento que garantiu o clube nas semifinais da Copa do país. Ao todo, o período de recuperação foi de quase um ano, pois ele se machucou ainda em março de 2023. Desse modo, o atacante ex-Flamengo celebrou a classificação e o significado da boa fase na temporada após um início de 2024 complicado.