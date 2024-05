Corinthians x São Paulo (Brasileirão feminino): onde assistir, escalações, arbitragem

Rivais se enfrentam neste domingo (12), às 11h, pela décima rodada. Corinthians e São Paulo estão perto das quartas de final Crédito: Jogada 10

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (12), Dia das Mães, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola irá rolar às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, na capital paulista. As equipes brigam pelas primeiras posições da tabela. Inclusive, na rodada anterior, ambos venceram seus compromissos. O São Paulo aplicou 6 a 0 no Atlético-MG, enquanto o Corinthians fez 2 a 0 no Botafogo, no Rio de Janeiro. O Corinthians lidera o Brasileirão, com 25 pontos, oito vitórias e um empate. O São Paulo, por sua vez, encontra-se em quarto, com 17 pontos. O Tricolor, porém, tem uma partida a menos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde Assistir O canal SporTV transmite a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Corinthians Nos últimos dias, o treinador Lucas Piccinato realizou uma série de treinos que serviram para fechar a preparação para o Majestoso feminino. A previsão é a de que as Brabas entrem com força máxima, incluindo as convocadas para a Seleção Brasileira nesta sexta-feira para amistosos contra a Jamaica: as laterais Tamires e Yasmin, as apoiadoras Duda Sampaio e Yayá, e as atacantes Gabi Portilho e Jheniffer. Como chega o São Paulo As são-paulinas entram animadas para o duelo. Afinal, a vitória por 6 a 0 sobre o Atlético-MG levou o time ao G4 e como ainda tem um jogo a menos que a maioria dos concorrente, está em segundo lugar em pontos perdidos. Para este jogo, o técnico volta a apostar na força ofensiva de Ariel Godoi, destaque nas últimas partidas. Regulamento