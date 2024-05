Corinthians reencontra Tite após 8 anos, após recusas e mal estar

Técnico do Flamengo encara o Timão neste sábado. Alvinegro negociou a chegada do treinador em 2023, que preferiu os cariocas

Tite deixou o Corinthians no meio de 2016 para assumir a seleção brasileira. Foram pouco mais de seis anos e duas Copas do Mundo comandando o Brasil. No fim de 2022, o treinador encerrou o seu ciclo e indicou que teria um ano sabático e retornaria ao futebol apenas em 2024.

O Corinthians encara o Flamengo neste sábado (11), às 16h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a partida também marcará o reencontro do Timão com o técnico Tite. O ex-treinador da Seleção Brasileira irá rever sua antiga equipe após oito anos e duas sinalizações negativas para retornar ao Parque São Jorge no ano passado.

Contudo, mesmo sabendo que o treinador não trabalharia em 2023, o Timão procurou Tite para fazer uma oferta. Foram duas negativas, uma no começo do ano, antes da efetivar Fernando Lázaro e no final do ano, quando o técnico recusou outra proposta e o Corinthians fechou com Mano Menezes.

O discurso do treinador era que ele não voltaria a trabalhar em 2023. Além disso, o processo eleitoral vivido no clube pesou para uma sinalização negativa. No dia 28 de setembro, o Corinthians anunciava Mano Menezes como técnico. 11 dias depois, Tite era contratado pelo Flamengo. O acerto com o Rubro-Negro gerou um mal estar nos paulistas e até uma ”quebra de confiança.

As passagens de Tite no Corinthians

Tite teve três passagens pelo Parque São Jorge. Na primeira delas, em 2004, ele conseguiu evitar o rebaixamento e classificou o time à Libertadores. No ano seguinte, porém, com o aporte financeiro que bancou a contratação de vários astros, como Carlitos Tévez, Tite acabou demitido. Já na segunda, entre 2010 e 2013, foi multicampeão e colocou seu nome na história do clube, conquistando o Brasileiro (2011); Libertadores (2012); Mundial (2012); Paulista e Recopa Sul-Americana (2013).