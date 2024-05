Clubes gaúchos pedem adiamento total do Brasileirão

Grêmio, Internacional e Juventude pedem que CBF adie todos os jogos do Brasileirão por três rodadas diante da calamidade no Sul

Desta vez, porém, os presidentes do Grêmio, Alberto Guerra; do Inter, Alessandro Barcellos, e do Juventude, Fábio Pizzamiglio, argumentam que a falta de treinamento e de disputas em campo dos jogadores causa uma desvantagem técnica em relação aos outros times do Campeonato Brasileiro. Para eles, esse desequilíbrio pode determinar futuros resultados.

A situação de calamidade no Rio Grande do Sul motivou, mais uma vez, a união de rivais históricos do futebol gaúcho. Assim, Grêmio, Internacional e Juventude enviaram um pedido conjunto à CBF em busca do adiamento total do Brasileirão por três rodadas.

CBF consulta clubes sobre jogos do Brasileirão

Os centros de treinamento do Grêmio e do Inter, assim como os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio, estão alagados. Apenas o Juventude tem condições de fazer treinos, já que sua estrutura, na cidade serrana de Caxias do Sul, permaneceu intacta.

No dia 10/5, a CBF recebeu pedido do ministro do Esporte, André Fufuca (PP/MA) para a paralisação do Campeonato Brasileiro por duas semanas. A entidade enviou um ofício aos clubes que participam do Brasileirão nas séries A, B, C e D, para saber se eles apoiam a suspensão dos jogos pelo período sugerido.

Uma ideia que está em análise é a remarcação dos jogos para o período de Data-Fifa, que ocorrerá em junho, setembro, outubro e novembro.