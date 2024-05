CBF quer que clubes e federações se posicionem sobre paralisação do Brasileiro

Entidade emite ofício cobrando posição de agremiações e entidades a respeito da tragédia climática no sul do país Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma comunicação aos times das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, bem como às federações estaduais, solicitando uma resposta sobre a possibilidade de suspender a competição devido às tragédias causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A notícia foi divulgada pelo perfil 'Lei em Campo' no 'X', e confirmada pela ESPN. A decisão do presidente da entidade que governa o futebol nacional, Ednaldo Rodrigues, surge após o ministro do Esporte, André Luiz Carvalho Ribeiro, formalizar um pedido à CBF para a suspensão das partidas de futebol.

Presidente da CBF está indeciso De acordo com informações da ESPN, Ednaldo não está convencido de que a maioria dos clubes votará a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. Por isso, ele aguardará uma decisão da comissão de clubes e do Conselho Técnico da CBF. A reportagem também apurou que, desde as tragédias no Rio Grande do Sul, nenhum clube brasileiro solicitou oficialmente à CBF a interrupção das atividades futebolísticas no país. Na última sexta-feira (10), Ednaldo Rodrigues se pronunciou sobre o ofício do Ministério do Esporte e afirmou que a decisão final caberia aos clubes após convocação para um Conselho Técnico. A ESPN também descobriu que internamente, a CBF está preocupada com o possível adiamento das competições devido à falta de datas disponíveis no futuro.