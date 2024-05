Carille volta a ressaltar favoritismo do Santos na Série B

Treinador do Santos fala que equipe tem a responsabilidade de conquistar uma vaga para a Série A e explicou como mantém a motivação no elenco

A fase do Santos é tão boa, que está ficando cada vez mais difícil evitar a palavra ”favoritismo” na disputa da Série B. Com três vitórias nos primeiros três jogos da competição, o técnico Fábio Carille também não evita este status. Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Amazonas, pela quarta rodada da competição, o treinador disse que todos no time têm que assumir a responsabilidade deste bom momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É uma grande responsabilidade e sabemos disso. Somos favoritos, sim, a uma das vagas na Série A de 2025 do Campeonato Brasileiro. Todos nós temos que assumir essa responsabilidade. Sem comparar com outras equipes. Cada um tem seus problemas, cada um teve os motivos para cair, problemas diferentes. O Santos tem o seu e temos que trabalhar para em 2025 estar na Série A. Somos favoritos para isso”, disse Fábio Carille.