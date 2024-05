Após a derrota do Corinthians Carlos Miguel culpa a… imprensa?

Goleiro fez boas defesas, mas falha em um dos gols no 2 a 0 do Fla. Na entrevista, diz que Timão jogou bem e reclama das críticas

O goleiro Carlos Miguel, na zona mista após a derrota do Corinthians para o Flamengo, por 2 a 0, neste sábado (11/5), no Maracanã, estava visivelmente nervoso. A falha em um gol o deixou na defensiva. Aliás, em alguns momentos atacou a imprensa que criticou o mau futebol do time, principalmente no primeiro tempo.

“Estávamos há quatro jogos sem perder. É ate engraçado vocês da imprensa dizer que estamos em crise. É legal vocês criticarem os jogadores e o técnico. Demos a vida para vencer, mas a vitória não veio. Perder, pra mim, é pior do que qualquer coisa e temos de lidar da melhor maneira possivel. O primeiro gol foi uma infelicidade minha. Poderia ir com a mão. Fui com o pé e acabei tomando o gol. Faz parte. A gente está buscando coisas grandes.

Carlos Miguel vê Timão fazendo bom jogo

Para aumentar ainda mais a surpresa, o goleiro que colocou Cássio no banco, minimizou a ampla superioridade do Flamengo, dizendo que o Timão fez um bom jogo, encaixado e que levou dois gols por acaso.