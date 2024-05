António Oliveira reconhece erros do Corinthians: ‘Quem não mata morre’

Após derrota, António se irrita com pergunta sobre rebaixamento e diz que disputa não é Playstation: 'Senão qualquer um seria técnico'

O treinador do Corinthians, António Oliveira, não fugiu dos questionamentos sobre a derrota do time para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã. Pelo contrário. Ele assumiu que a equipe não teve eficiência para superar o adversário.

“Quem não mata morre”, declarou.

António comentou que nem sempre o placar revela, de forma fria, o que se vê em campo. Assim, ele acha que os resultados contra o Fortaleza (0 a 0 em 4/5), o Bragantino (derrota por 1 a 0 em 20/4) e o Atlético Mineiro (0 a 0 em 14/4) não demonstraram integralmente a realidade da disputa no gramado. Porém, ele destacou que, ainda assim, o foco tem que ser na solução dos problemas do time.