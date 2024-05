Vasco anuncia campanha de coleta de doações para o RS

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (10), o início de campanha de coleta de doações para enviar ao Rio Grande do Sul, estado do Sul do País que sofre as consequências de enchentes derivadas das fortes chuvas nas últimas semanas. A campanha é em parceria com a Ação da Cidadania, que será responsável, dessa forma, por transportar os itens para o estado gaúcho.

São inúmeros os pontos de coletas, mas o clube enfatiza que o estádio de São Januário só pode receber água como donativo. A coleta na casa vascaína será, assim, no portão de acesso à Arquibancada Social. Outros pontos são as várias lojas Gigante da Colina espalhadas pelo estado fluminense e também no Espírito Santo e Maranhão – confira mais abaixo a lista.

