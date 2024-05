Tottenham x Burnley: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League. Na briga por uma vaga nas próximas competições europeias, o Tottenham recebe o Burnley neste sábado (11), às 11h (de Brasília), em Londres, pela 37ª rodada. Apesar de estar na zona de classificação, o Spurs vive um momento ruim na temporada e precisa recuperar-se para se manter na parte de cima da tabela há três rodadas para o fim da competição.

Como chega o Tottenham

Na quinta posição, com 60 pontos, o Tottenham depende apenas de suas forças para manter o local na tabela e ir à Liga Europa. No entanto, o clube londrino vem de quatro derrotas consecutivas que deixaram o time mais longe de uma vaga para a Champions. No momento, a vantagem do Aston Villa, em 4º, é de sete pontos.

Além disso, o técnico Ange Postecoglou segue com os desfalques de Alfie Whiteman, Ben Davies, Destiny Udogie, Fraser Forster, Manor Solomon e Timo Werner, lesionados.