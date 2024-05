Stuttgart assume a vice-liderança provisória do Alemão

O Stuttgart colocou pressão no Bayern de Munique na briga pelo vice-campeonato do Campeonato Alemão. Afinal, nesta sexta-feira (10/5), na abertura da 33ª rodada, a penúltima da competição, venceu o Augsburg por 1 a 0, gol de Guirassy. Assim, o time que na temporada passada só não caiu porque venceu a repescagem e neste ano já se garantiu na Champions, vai aos 70 pontos. Bayern está em terceiro. O título já é do Leverkusen, que tem 84 pontos.

Stuttgart decide o jogo no 2º tempo

O Augsburg jogava em casa e entraria no G7 se vencesse o jogo. Por isso, era de se esperar que buscasse a vitória. Mas o time fez um jogo muito apático. Afinal, ficou na defesa e deixou a bola com os visitantes. Tanto que o Stuttgart fechou o jogo com 76% de posse e 19 finalizações a 7. E mais: somentedois chutes do Augsburg foi na direção do gol. Assim, não foi surpresa o Sttutgart mandar em campo. Somente chegou ao gol aos dois minutos do segundo tempo num lindo lance. Milot, da sua intermedária, lançou Guirassy na entrada da área. O francês naturalizado cidadão de Guiné, ajeitou e bateu na saída do goleiro Koubek. Mas o placar ficou nisso.

Jogos da 33ª rodada do Alemão (penúltima)

Sexta (10/5)

Augsburg 0x1 Stuttgart

Sábado (11/5)

Borussia M’Gladbach x Eintracht – 10h30

Colonia x Union Berlin – 10h30

Freiburg x Heidenheim – 10h30

RB Leipzig x Werder Bremen – 10h30

Mainz x Borussia – 13h30

Domingo (12/5)

Darmstadt x Hoffenheim – 10h30

Bayern x Wolfsburg – 12h30

Bochum x Leverkusen – 14h30

